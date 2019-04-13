На пожаре на улице Ломоносова в Рязани погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-13T11:41:11+03:00

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В пятницу вечером, 12 апреля, в 22.25 на пульт Единой службы спасения поступил звонок о пожаре на улице Ломоносова в Рязани. Горел жилой одноэтажный четырехквартирный дом. Одну из квартир огонь практически полностью уничтожил. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1981 года рождения.

На ликвидацию ЧП выезжали пять пожарных автомобилей и 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. Следователи СКР проводят доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU