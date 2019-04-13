На пожаре на улице Ломоносова в Рязани погиб мужчина
ЧП произошло вечером 12 апреля
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В пятницу вечером, 12 апреля, в 22.25 на пульт Единой службы спасения поступил звонок о пожаре на улице Ломоносова в Рязани. Горел жилой одноэтажный четырехквартирный дом. Одну из квартир огонь практически полностью уничтожил. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1981 года рождения.
На ликвидацию ЧП выезжали пять пожарных автомобилей и 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время устанавливаются причины пожара. Следователи СКР проводят доследственную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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