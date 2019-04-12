2019-04-12T19:29:16+03:00
Общество

Районный суд Рязани признал увольнение Бурцева законным

Бывший бизнес-омбудсмен был уволен в связи с утратой доверия
Ян ПО
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Советский районный суд Рязани 12 апреля отказал в возвращении на пост бывшему рязанскому бизнес-омбудсмену Егору Бурцеву. В ходе заседания суд предложил сторонам вызвать на заседание губернатора Рязанской области Николая Любимова в качестве третьего лица. Ответчик на это заметил, что позиция главы региона полностью совпадает с мнением правительства. Егор Бурцев проработал на посту с марта 2015 по декабрь 2018 и намерен вернуться на службу.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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