Рязанское УМВД подтвердило, что сообщения о минировании поступали

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-12T18:44:45+03:00

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12 апреля после 18 часов пресс-служба письменно подтвердила, что в дежурную часть регионального УМВД России по Рязанской области поступили сообщения из нескольких социальных учреждений о том, что на их электронную почту пришли письма, в которых говорилось о минировании зданий. Ранее со ссылкой на собственный источник мы об этом писали.

Оперативные службы провели на всех объектах необходимые поверочные мероприятия. Информация об угрозе жизни и здоровью не подтвердилась

К настоящему моменту все объекты работают в штатном режиме. О том, что сейчас происходит в здании городской администрации, не сообщается.

Кстати, официальный пресс-релиз заканчивается напоминанием, что за распространение ложной информации подобного рода предусмотрена уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU