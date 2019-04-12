Рязанское УМВД подтвердило, что сообщения о минировании поступали
12 апреля после 18 часов пресс-служба письменно подтвердила, что в дежурную часть регионального УМВД России по Рязанской области поступили сообщения из нескольких социальных учреждений о том, что на их электронную почту пришли письма, в которых говорилось о минировании зданий. Ранее со ссылкой на собственный источник мы об этом писали.
Оперативные службы провели на всех объектах необходимые поверочные мероприятия. Информация об угрозе жизни и здоровью не подтвердилась
К настоящему моменту все объекты работают в штатном режиме. О том, что сейчас происходит в здании городской администрации, не сообщается.
Кстати, официальный пресс-релиз заканчивается напоминанием, что за распространение ложной информации подобного рода предусмотрена уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU