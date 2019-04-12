В Рязани эвакуируют администрацию города
Вечером в пятницу, 12 апреля, около администрации Рязани на улицы Радищева появились машины полиции, скорой помощи и регионального управления МЧС.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, сейчас в здании проходит эвакуация, работают сотрудники правоохранительных органов. Однако более подробно о ситуации в горадминистрации рассказать отказались.
Медицинский автомобиль у здания администрацииФото: Владимир ФРОЛОВ
Горожанам не мешают проходить по тротуару мимо здания. На вопросы прохожих полицейские не отвечают. Сотрудник МЧС сказал случайной женщине, что у них не машина для тушения огня, а машина с выдвижной лестницей.
Происходящее снимает на видеокамеру находящийся на перекрестке оператор со штативом.
В региональном УМВД тем временем «Комсомолке» сообщили, что пока никакую информацию не дают: готовят полное сообщение обо всех инцидентах этого дня.
Напомним, днем в пятницу стало известно, что саперы обследуют три больницы и торговый центр, расположенные в городе. Туда поступили анонимные сообщения о якобы заложенной взрывчатке.
Вокруг здания на улице Радищева собрались автомобили МЧС, скорой помощи и полицииФото: Владимир ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU