2019-04-12T18:49:21+03:00
Происшествия

В Рязани эвакуируют администрацию города

В здании на улице Радищева работают силовики, спасатели и медики
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Перед входом в администрацию Рязани стоят полицейские с оружиемПеред входом в администрацию Рязани стоят полицейские с оружиемФото: Владимир ФРОЛОВ
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Вечером в пятницу, 12 апреля, около администрации Рязани на улицы Радищева появились машины полиции, скорой помощи и регионального управления МЧС.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, сейчас в здании проходит эвакуация, работают сотрудники правоохранительных органов. Однако более подробно о ситуации в горадминистрации рассказать отказались.

Медицинский автомобиль у здания администрации Фото: Владимир ФРОЛОВ

Медицинский автомобиль у здания администрацииФото: Владимир ФРОЛОВ

Горожанам не мешают проходить по тротуару мимо здания. На вопросы прохожих полицейские не отвечают. Сотрудник МЧС сказал случайной женщине, что у них не машина для тушения огня, а машина с выдвижной лестницей.

Происходящее снимает на видеокамеру находящийся на перекрестке оператор со штативом.

В региональном УМВД тем временем «Комсомолке» сообщили, что пока никакую информацию не дают: готовят полное сообщение обо всех инцидентах этого дня.

Напомним, днем в пятницу стало известно, что саперы обследуют три больницы и торговый центр, расположенные в городе. Туда поступили анонимные сообщения о якобы заложенной взрывчатке.

Вокруг здания на улице Радищева собрались автомобили МЧС, скорой помощи и полиции Фото: Владимир ФРОЛОВ

Вокруг здания на улице Радищева собрались автомобили МЧС, скорой помощи и полицииФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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