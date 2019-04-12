2019-04-12T17:45:14+03:00
Недвижимость

С помощью приставов газовики взыскали с рязанцев еще 18 миллионов

Предупреждающие «письма счастья» эти должники игнорировали
Мария БЛИНОВА
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Газовики продолжают взыскивать с должников деньги, действуя вместе с судебными приставами. В начале тем, у кого накопился долг за голубое топливо, звонят, направляют уведомления, когда же в ответ полное игнорирование – поставщики газа и идут в суд. Дальше, если добровольно человек не платит, действуют уже приставы.

Так, с января по март приставы возбудили в регионе тысячу исполнительных производств на общую сумму в почти 12,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

За те же три месяца с рязанцев взыскали и реальные деньги: в сумме с физических и юридических лиц более 18 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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