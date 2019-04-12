Бесплатный ремонт квартиры обошелся рязанке в 100 тысяч рублей
Жительницу Рязани оштрафовали за фиктивную постановку на учет иностранца, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Почти два года назад выходец из Узбекистана предложил женщине сделку: она ставит его на миграционный учет, а он взамен бесплатно ремонтирует ее квартиру.
Рязанка согласилась, отнесла все необходимые документы в МФЦ и расписалась в документе, фиксирующем, что при временном пребывании в нашей области иностранец будет жить у нее. А после отдала полученные для гастарбайтера бумаги ему.
Мировой судья судебного участка №59 Рязани признал женщину виновной и назначил штраф в 100 тысяч рублей.
Кстати, как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры, ремонт мужчина ей сделать так и не успел - только недавно начал, а тут суд.
ИСТОЧНИК KP.RU