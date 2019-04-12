2019-04-12T17:20:06+03:00
Общество

Бесплатный ремонт квартиры обошелся рязанке в 100 тысяч рублей

Правда заплатит она уже через суд
Мария БЛИНОВА
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Жительницу Рязани оштрафовали за фиктивную постановку на учет иностранца, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Почти два года назад выходец из Узбекистана предложил женщине сделку: она ставит его на миграционный учет, а он взамен бесплатно ремонтирует ее квартиру.

Рязанка согласилась, отнесла все необходимые документы в МФЦ и расписалась в документе, фиксирующем, что при временном пребывании в нашей области иностранец будет жить у нее. А после отдала полученные для гастарбайтера бумаги ему.

Мировой судья судебного участка №59 Рязани признал женщину виновной и назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Кстати, как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе прокуратуры, ремонт мужчина ей сделать так и не успел - только недавно начал, а тут суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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