2019-04-12T16:39:41+03:00
Происшествия

В Рязани саперы проверяют три больницы и торговый центр

В учреждения поступили анонимные звонки о минировании
Константин МОГИЛИН
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В Рязани силовые структуры проверяют информацию о минировании трех больниц и торгового центра. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, поступили анонимные сообщения о минировании трех больниц и, по предварительным данным, одного торгового центра в Рязани. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных служб.

Отмечается, что на данный момент ничего взрывоопасного не обнаружено.

Напомним, это уже не первое в этом году сообщение о минированиях в областном центре. 30 января после анонимных звонков были эвакуированы ТЦ «Круиз» и «Премьер», бизнес-центр «Европа», вокзала «Рязань-2», поликлиника в Мервино и сразу 14 школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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