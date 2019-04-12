В рязанской школе проведут учебную эвакуацию из-за половодья
Тренировка пройдет в школе №29 поселка Борки
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В субботу, 13 апреля, с 06:00 до 08:30 на территории 9 и 10 районов поселка Борки пройдут тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы №29 при угрозе подтопления во время половодья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Власти города обращаются к рязанцам, соблюдать спокойствие и не паниковать.
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ИСТОЧНИК KP.RU