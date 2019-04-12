При поддержке РНПК рязанские школьники посетили музей леса

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-12T15:56:23+03:00

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При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее предприятие НК «Роснефть»), экологический волонтерский отряд «Хозяин Мещеры» школы №47 и учащиеся школьного лесничества из села Криуши совершили поездку в Москву, где посетили Российский музей леса.

Во время экскурсии школьники познакомились с историей лесопользования, растениями и животными лесных местообитаний, современными лесами и лесным хозяйством России. В мероприятии приняло участие более 50 человек. Поддержка поездки для школьников стала очередным мероприятием АО «РНПК» в рамках реализации программы по корпоративному добровольчеству.

- Теперь ребята знают, какие деревья лучше растут в наших лесах, где нужно сажать осину, а где лучше будет расти сосна, - рассказал один из руководителей отряда «Хозяин Мещеры». - Мы узнали много о работе лесоводов и охране лесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU