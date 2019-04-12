В кадровый резерв рязанских чиновников вошла сотрудница калужского завода

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-12T15:47:24+03:00

Нина Федосейкина в будущем может рассчитывать на место в системе регионального правительства. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

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Губернатор Николай Любимов встретился с победителями конкурса в единый резерв управленческих кадров Рязанской области. Об этом сообщается на странице главы региона.

«Все победители – профессионалы, ориентированные на результат и служение обществу. Сегодня провел очередную рабочую встречу с пятью из них», — сообщил Любимов.

На встречу с губернатором пришли директор Рязанской региональной ассоциации перевозчиков Михаил Ленков, эксперт в области энергетики Иван Лозовский, сотрудник Корпорации развития Рязанской области Дмитрий Нефедов, руководитель службой водоснабжения РНПК Игорь Свирин. Кроме того, в кадровый резерв управленческих кадров вошла Нина Федосейкина, начальник отдела развития производственных систем Калужского электромеханического завода.

В целом по итогам конкурса в кадровый резерв Рязанской области включено более 7 тысяч человек.

По словам губернатора, конкурс проводили по методике Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), которая подтвердила свою эффективность при отборе специалистов самых разных уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU