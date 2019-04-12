2019-04-12T18:10:30+03:00
Экономика

В Рязани предлагали снять запрет на азартные игры для букмекерских контор

Позже выяснилось, что законопроект не будет принят
Сергей ЛАЗУТИН
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В Рязанской области готовились изменения в закон «О деятельности по организации и проведению азартных игр…», который подразумевает их полный запрет на территории региона. Табу предлагали не распространять на букмекерские конторы.

Как говорится в пояснительной записке, ранее закон не мешал принимать ставки на основе лицензий, выданных Федеральной налоговой службой. Однако 21 марта 2019 года Правительство РФ постановило соблюдать местные запреты и ограничения при лицензировании.

Авторы проекта изменений отмечали: «…плательщики налога на игорный бизнес уплачивали его в минимальном размере, так как налоговые ставки не установлены законом Рязанской области». Новый документ должен был устранить пробел, и указанный в нем размер обязательных платежей варьировался от 14 тысяч до 3 миллионов рублей.

Позже в облдуме «Комсомолке» сообщили, что законопроект не был одобрен комитетом, то есть принят не будет. Добавим, что на момент написания новости 12 апреля документ находился на сайте rznoblduma.ru в разделе «Проекты законов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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