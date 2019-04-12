Рязанским школьникам объяснили, куда жаловаться на новости, подрывающие авторитет власти

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-12T16:00:09+03:00

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В Рязанском областном суде устроили встречу школьников с сотрудниками Роскомнадзора, сообщает пресс-служба облсуда.

Более 130 учащихся из 11 школ Рязани и области встретились c сотрудниками регионального Управления федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Беседу организаторы посвятили правилам поведения и безопасности в интернете.

Старшеклассникам рассказали о последних изменениях в законодательстве, которые касаются запрета на «выражение неуважения к власти» и распространение фейковых новостей. Сотрудники Роскомнадзора пошагово объяснили, куда и как можно сообщить о контенте, нарушающем законодательство.

Кроме того, школьникам рассказали, что можно и чего нельзя делать в интернете, какие мошенники могут скрываться за веб-страницами и аккаунтами, и как реагировать на троллинг и навязчивую рекламу.

ИСТОЧНИК KP.RU