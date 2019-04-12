В рязанской глубинке ревнивица накинулась на подругу с ножом

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-12T15:07:50+03:00

Та, отбившись, пошла в полицию

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Полицейские возбудили уголовное дело из-за угрозы убийством во время застолья в селе Большие Можары Сараевского района.

Начиналось все достаточно безобидно - 34-летняя сельчанка зашла в гости к своей 29-летней подруге, но во время распития спиртного женщины поссорились.

- Хозяйка дома приревновала гостью к своему сожителю. Ей не понравилось, что мужчина в разговоре с соседкой шутил, и та смеялась, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Неожиданно дама напала на подругу, повалила ее на пол и, угрожая ножом, пообещала убить. Несмотря на то, что конфликт был быстро погашен, пострадавшая обратилась в полицию.

Теперь ревнивицу ожидает наказание по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU