В рязанской глубинке ревнивица накинулась на подругу с ножом
Полицейские возбудили уголовное дело из-за угрозы убийством во время застолья в селе Большие Можары Сараевского района.
Начиналось все достаточно безобидно - 34-летняя сельчанка зашла в гости к своей 29-летней подруге, но во время распития спиртного женщины поссорились.
- Хозяйка дома приревновала гостью к своему сожителю. Ей не понравилось, что мужчина в разговоре с соседкой шутил, и та смеялась, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Неожиданно дама напала на подругу, повалила ее на пол и, угрожая ножом, пообещала убить. Несмотря на то, что конфликт был быстро погашен, пострадавшая обратилась в полицию.
Теперь ревнивицу ожидает наказание по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU