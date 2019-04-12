В Рязани обнаружили подпольный цех по производству сигарет
На территории Рязанской области обнаружили подпольных цех по производству сигарет, сообщает пресс-служба МВД России. Цех располагался на территории складских помещений в Рязани, а хранилась фальсифицированная табачная продукция в Подмосковье.
Фото: МВД РФ.
В производственных помещениях оперативники обнаружили технологическую линию полного цикла по производству табачной продукции. Изъято не менее 1,8 миллиона пачек сигарет известных брендов, в том числе с поддельными акцизными марками. Кроме того, в руки полиции попали более 40 тонн комплектующих для производства табачной продукции, поддельные акцизные марки, а также иные предметы и документы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь предполагаемых участников группы. Все они в настоящее время находятся под стражей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Подпольный цех по производству сигарет в Рязани.Оперативное видео МВД РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU