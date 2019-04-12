В Рязани обнаружили подпольный цех по производству сигарет

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-12T13:56:53+03:00

Полиция изъяла около двух миллионов пачек табачной продукции известных брендов [видео]

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На территории Рязанской области обнаружили подпольных цех по производству сигарет, сообщает пресс-служба МВД России. Цех располагался на территории складских помещений в Рязани, а хранилась фальсифицированная табачная продукция в Подмосковье.

Фото: МВД РФ.

В производственных помещениях оперативники обнаружили технологическую линию полного цикла по производству табачной продукции. Изъято не менее 1,8 миллиона пачек сигарет известных брендов, в том числе с поддельными акцизными марками. Кроме того, в руки полиции попали более 40 тонн комплектующих для производства табачной продукции, поддельные акцизные марки, а также иные предметы и документы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь предполагаемых участников группы. Все они в настоящее время находятся под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпольный цех по производству сигарет в Рязани.Оперативное видео МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU