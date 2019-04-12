В рейтинге безопасности дорог рязанские не сдвинулась ни на строчку

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-12T13:58:24+03:00

Тем временем в регионе-лидере отказались от ямочного ремонта

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Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг, в который вошли 50 субъектов РФ – с населением более 1 млн человек.

При составлении списка эксперты оценивали показатели за 2018 год, среди них: число ДТП из-за плохих дорожных условий, количество раненых и погибших в этих авариях, протяженность дорог в регионе и размер автопарка (из расчета – число машин на тысячу населения).

Возглавила рейтинг, причем третий год подряд, Томская область. По информации экспертов, в этом регионе уже несколько лет активно занимаются дорогами в сельской местности.

– В Томской области отменили принцип ямочного ремонта и внедрили девятиуровневый контроль качества, – издеваются над рязанцами составители рейтинга.

Рязанская же область второй год подряд на 23 месте. За год из-за неудовлетворительного состояния дорог у нас произошло более 1200 ДТП, в которых погибли 98 и ранены свыше 1600 человек. Кстати, число машин на тысячу рязанцев – 477.

Напомним, что за два года жителям Рязани, судившимся с администрацией после аварий из-за плохих дорог, выплатили 32 млн рублей. Мы разбирались, как действовать, чтобы возместить ущерб в случае такого ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU