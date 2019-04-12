Рязанцев пригласили на субботник у дома Хвощинских
13 апреля на улице Семинарской пройдет социальная акция «Субботник у дома Хвощинских», сообщает рязанское министерство культуры и туризма. Субботник, который проходит в исторической части города каждой весной, собирает на уборку территории всех, кому не безразлична судьба памятника культурного наследия XIX века.
В субботнике будут участвовать представители сферы культуры и образования города, общественники, волонтеры и студенты.
Начало субботника в 10:00.
СПРАВКА «КП»
Два века назад дом писательниц Хвощинских был литературным и культурным центром губернской Рязани. В этих стенах гостили известные литераторы, научные, политические и общественные деятели современности.
В настоящее время собрана часть денег, необходимых на реставрацию и восстановление исторического здания. В доме Хвощинских планируют разместить Литературный музей Рязанской области. Сейчас ведутся проектные работы по его созданию.
ИСТОЧНИК KP.RU