Рязанцев пригласили на субботник у дома Хвощинских

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-12T13:00:56+03:00

Убирать территорию от мусора будут представители культуры, волонтеры и студенты

Изменить размер текста: A A

13 апреля на улице Семинарской пройдет социальная акция «Субботник у дома Хвощинских», сообщает рязанское министерство культуры и туризма. Субботник, который проходит в исторической части города каждой весной, собирает на уборку территории всех, кому не безразлична судьба памятника культурного наследия XIX века.

В субботнике будут участвовать представители сферы культуры и образования города, общественники, волонтеры и студенты.

Начало субботника в 10:00.

СПРАВКА «КП»

Два века назад дом писательниц Хвощинских был литературным и культурным центром губернской Рязани. В этих стенах гостили известные литераторы, научные, политические и общественные деятели современности.

В настоящее время собрана часть денег, необходимых на реставрацию и восстановление исторического здания. В доме Хвощинских планируют разместить Литературный музей Рязанской области. Сейчас ведутся проектные работы по его созданию.

ИСТОЧНИК KP.RU