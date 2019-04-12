2019-04-12T12:51:58+03:00
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Мост нового обхода Сасова возводят с опережением графика

Путепровод тем временем строят, как и планировали, а вот с самой дорогой процесс затормозился
Мария БЛИНОВА
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Путепровод протянется на 133 метра. Фото: Издательство «Пресса».Путепровод протянется на 133 метра. Фото: Издательство «Пресса».
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43- метровый мост через реку Сасовка строят с опережением графика, сообщает издательство «Пресса». Напомним, будущий мост – часть нового обхода Сасова, который протянется на 4 км и станет частью дороги ШацкКасимов.

Помимо моста и непосредственно дороги, возводят и путепровод над железнодорожными путями – он в длину составит 133 метра.

Что касается моста, то все 30 свай для него уже забили, сейчас подготавливают береговое основание для монтажа опор, а в целом работы идут с опережением графика на 5%.

Путепровод возводят по плану, а вот строительство дороги затормозилось: грунт слишком влажный. Тем не менее, к началу лета рабочие планируют выйти на опережение графика и на этом участке.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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