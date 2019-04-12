Мост нового обхода Сасова возводят с опережением графика
43- метровый мост через реку Сасовка строят с опережением графика, сообщает издательство «Пресса». Напомним, будущий мост – часть нового обхода Сасова, который протянется на 4 км и станет частью дороги Шацк–Касимов.
Помимо моста и непосредственно дороги, возводят и путепровод над железнодорожными путями – он в длину составит 133 метра.
Что касается моста, то все 30 свай для него уже забили, сейчас подготавливают береговое основание для монтажа опор, а в целом работы идут с опережением графика на 5%.
Путепровод возводят по плану, а вот строительство дороги затормозилось: грунт слишком влажный. Тем не менее, к началу лета рабочие планируют выйти на опережение графика и на этом участке.
Фото: Издательство «Пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU