Солотчу и два района Рязанской области подключат к цифровым электросетям
Поселок Солотча, Рязанский и Рыбновский районы войдут в зону цифровых электрических сетей, сообщает пресс-служба Рязаньэнерго.
Энергетические объекты оснастят цифровыми каналами связи и устройствами для автоматизации процессов их эксплуатации. На трансформаторных подстанциях установят интеллектуальные приборы технического учета с возможностью оперативной передачи данных о качестве электроснабжения потребителей. Система энергомониторинга позволит также снизить технологические потери электроэнергии в сетях.
«Внедрение цифровых технологий способствует социально-экономическому развитию Рязанской области и укрепит ее инвестиционную привлекательность, а также обеспечит готовность к интеграции электроэнергетики в единое цифровое пространство региона», — говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU