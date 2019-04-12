Солотчу и два района Рязанской области подключат к цифровым электросетям

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-12T12:25:12+03:00

Вся система будет находиться под интеллектуальным управлением без участия персонала

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Поселок Солотча, Рязанский и Рыбновский районы войдут в зону цифровых электрических сетей, сообщает пресс-служба Рязаньэнерго.

Энергетические объекты оснастят цифровыми каналами связи и устройствами для автоматизации процессов их эксплуатации. На трансформаторных подстанциях установят интеллектуальные приборы технического учета с возможностью оперативной передачи данных о качестве электроснабжения потребителей. Система энергомониторинга позволит также снизить технологические потери электроэнергии в сетях.

«Внедрение цифровых технологий способствует социально-экономическому развитию Рязанской области и укрепит ее инвестиционную привлекательность, а также обеспечит готовность к интеграции электроэнергетики в единое цифровое пространство региона», — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU