В рязанском райцентре отключился газ

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-12T12:03:58+03:00

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В четверг, 11 апреля, в рабочем поселке Пителино отключился газ. Голубое топливо перестало поступать в дома жителей райцентра около 9 вечера, сообщает издательство «Пресса».

По словам руководителя филиала АО «Газпром газораспределение Рязанской области» в Сасове Алексея Рыбина, в Пителине отключился шкафный регуляторный пункт, установленный на окраине райцентра.

Через час работы аварийной бригады, то есть около 22.00, к потребителям газа, идущего по сетям среднего давления, голубое топливо вернулось. Это, кстати, почти все социально-культурные учреждения. Однако на 9 часов утра пятницы ряд домов оставались без него.

Сейчас в Пителине работают уже пять аварийных бригад, три из которых прибыли из Сасова.

ИСТОЧНИК KP.RU