2019-04-12T11:35:46+03:00
Общество

Застрявший в рязанском дворе мусоровоз еще и асфальт проломил

Грузовик «МАЗ» попал в плен газона-парковки
Мария БЛИНОВА
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Фото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтактеФото: пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте
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Утром в пятницу, 12 апреля, пользователь группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте опубликовал фото застрявшего в грязи мусоровоза. Машина попала в плен одного из дворов облцентра – в районе Рощи.

Грузовик «МАЗ» заехал на газон, который, судя по его состоянию, давно используется жильцами как парковка.

Дожди землю размыли, вот тяжеленная машина и застряла. При этом задняя часть мусоровоза провалилась настолько сильно, что пробила асфальт, уложенный позади места «заземления» грузовика.

По словам целого ряда комментаторов этой записи, мусоровозы часто вынуждены подъезжать к контейнерам в обход внутридворовой дороги, поскольку та попросту заставлена машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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