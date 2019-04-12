На пяти улицах рязанской Горрощи в понедельник отключат электричество

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-12T11:25:23+03:00

В областном центре пройдут ремонтные работы на воздушной линии [адреса]

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15 апреля с 10:00 до 16:00 в Рязани на нескольких улицах отключат подачу электроснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По сведениям чиновников, причина отключения — ремонт на воздушной линии.

В понедельник электричества не будет по следующим адресам:

- улица 3-я Линия, д. 10а, д. 11, д. 47, дома с 17 по 27 (нечетная сторона), дома с 12 по 16 (четная сторона), д. 20, д. 22;

- улица Стройкова, дома с 42 по 50 (четная сторона);

- улица 2-я Линия, д. 13, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 24, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40, д. 44;

- улица Ленинского Комсомола, дома с 44 по 52;

- улица Татарская, д. 42, д. 46, д. 21.

ИСТОЧНИК KP.RU