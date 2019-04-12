Рязанец украл автомобиль стоимостью в 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-12T11:01:08+03:00

Теперь мужчину будут судить

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Прокуратура Рыбновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя райцентра, сообщает пресс-служба надзорного органа. Мужчина обвиняется в хищении «с причинением значительного ущерба».

По версии следователей, он украл машину своего знакомого – легковушка стоимостью в 7025 рублей стояла на улице. Авто мужчина отбуксировал и сдал в пункт приема металлолома.

Статьей УК РФ, по которой жителя Рыбного теперь будут судить, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU