В Рязанской области две недели будет работать «горячая линия» по вакцинопрофилактике

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-12T10:42:56+03:00

Специалисты ответят на вопросы с 15 по 30 апреля

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В последнюю неделю апреля ежегодно проводится Европейская неделя иммунизации и потому во второй половине месяца Управление Роспотребнадзора по Рязанской области открывает «горячую линию» по вопросам вакцинопрофилактики.

Сотрудники ведомства ответят на вопросы, связанные с вакцинацией, расскажут о существующих вакцинах, показаниях и противопоказаниях, о Календаре прививок, необходимости соблюдения сроков этих процедур и т.д.

С 15 по 30 апреля специалисты будут отвечать по телефонам:

– Роспотребнадзор: 800-100-22-62, 92-98-50 и 92-98-08. График: с 10-00 до 17-00 в понедельник - четверг и с 10-00 до 16-45 в пятницу;

– региональный Центр гигиены и эпидемиологии: 25-32-06 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Телефоны территориальных отделов Роспотребнадзора в районах области здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU