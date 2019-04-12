Чиновник по ЖКХ из Рязанского района вошел в число лучших руководителей страны
Заместитель главы администрации Рязанского района по жилищно-коммунальному хозяйству Борис Ясинский стал победителем всероссийского конкурса «Лучшие руководители РФ». Об этом сообщает районная администрация на своем сайте.
Отмечается, что конкурс проходил в пять этапов практически в течение года. Цель конкурса – выявить, развить и поддержать перспективных руководителей.
За звание лучшего поборолись более 30 тысяч чиновников и управленцев из всех регионов России. По итогам конкурса определились 548 победителей, среди которых – трое руководителей из Рязанской области. Одним из победителей и стал замглавы администрации Рязанского района.
ИСТОЧНИК KP.RU