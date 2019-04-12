Участник серьезного ДТП на Московском шоссе в Рязани сбежал
Он протаранил попутный автомобиль Toyota
Фото: 62.мвд.рф
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11 апреля на Московском шоссе в Рязани столкнулись ВАЗ-2111 и Toyota Celica. Это произошло напротив дома №12 примерно в 20.50.
Водитель отечественного автомобиля скрылся с места ДТП.
- Принимаются меры по привлечению его к ответственности за нарушение ПДД, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По предварительной информации, именно беглец является виновником: он не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего протаранил ехавший в попутном направлении автомобиль. В результате случившегося пострадал 35-летний пассажир «одиннадцатой».
Всего за сутки в трех ДТП различные травмы получили три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU