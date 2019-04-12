Участник серьезного ДТП на Московском шоссе в Рязани сбежал

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-12T10:12:03+03:00

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11 апреля на Московском шоссе в Рязани столкнулись ВАЗ-2111 и Toyota Celica. Это произошло напротив дома №12 примерно в 20.50.

Водитель отечественного автомобиля скрылся с места ДТП.

- Принимаются меры по привлечению его к ответственности за нарушение ПДД, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По предварительной информации, именно беглец является виновником: он не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего протаранил ехавший в попутном направлении автомобиль. В результате случившегося пострадал 35-летний пассажир «одиннадцатой».

Всего за сутки в трех ДТП различные травмы получили три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU