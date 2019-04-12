1 мая и День Победы в Рязани будут праздновать на площадях Ленина и Соборной
В администрации Рязани 11 апреля прошло заседание антитеррористической комиссии, на котором, в частности, обсудили обеспечение безопасности на ближайших майских праздниках.
В программе празднования 1 мая и Дня Победы – свыше 200 мероприятий, основными же площадками на этот раз станут площади Ленина и Соборная, сообщает пресс-служба горадминистрации.
– Во всех местах проведения мероприятий увеличат число ограждающих парапетов, арочных рамок металлоискателей и фанбарьеров, – говорится в сообщении.
Кроме этого, в «длинные» выходные на всех предприятиях жизнеобеспечения облцентра будут дежурить руководители и бригады рабочих – на случай аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU