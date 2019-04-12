Семью бывших военных в Рязанской области выселяют из квартиры

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-12T09:44:37+03:00

Суд встал на сторону министерства обороны и вынес решение о выселении из служебной квартиры

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Министерство обороны РФ обратилось в суд с иском к гражданам и просило о прекращении права пользования служебной квартирой и выселении, сообщает пресс-служба райсуда.

Истец указал, что жилое помещение является собственностью России находится на балансе управления имущественных отношений минобороны. Указанную квартиру ранее предоставили для проживания рязанцу и членам его семьи на период прохождения военной службы.

Согласно выписки из приказа командира части, рязанец с супругой уволены с военной службы в запас по окончании срока действия контракта. Позже им направили уведомления о необходимости освобождения специализированного жилого помещения. Однако до настоящего времени требование об освобождении квартиры не выполнено. Учитывая, что министерство обороны лишено возможности распоряжаться принадлежащим ему имуществом, указанная квартира подлежит истребованию у ответчиков. Сами ответчики исковые требования не признали.

Суд, заслушав объяснения ответчиков, пришел к выводу, что заявленные исковые требования являются законными и подлежат удовлетворению.

Суд решил:

- признать граждан прекратившими право пользования служебным жилым помещением;

- выселить семью из служебного жилого помещения, без предоставления иного жилого помещения;

- взыскать с бывших военных в доход местного бюджета госпошлину в размере 6 тысяч рублей в равных долях, с каждого по З тысячи рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU