2019-04-12T09:20:43+03:00
Общество

Кинотеатр «Люксор» продлил срок акции для рязанцев, отмечающих день рождения

Теперь скидка действует не три дня, а неделю
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кинотеатр «Люксор» сообщил отличную новость: тем, кто празднует день рождения теперь смотреть кино со скидкой 50% можно не один, а целых 7 дней!

– Специальная цена действует за три дня до дня рождения, в день рождения и три дня после. Главное, не забудьте с собой паспорт, – напоминают в «Люкросе».

Ознакомиться с афишей кинотеатра можно здесь.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24