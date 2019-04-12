Кинотеатр «Люксор» продлил срок акции для рязанцев, отмечающих день рождения
Теперь скидка действует не три дня, а неделю
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Кинотеатр «Люксор» сообщил отличную новость: тем, кто празднует день рождения теперь смотреть кино со скидкой 50% можно не один, а целых 7 дней!
– Специальная цена действует за три дня до дня рождения, в день рождения и три дня после. Главное, не забудьте с собой паспорт, – напоминают в «Люкросе».
Ознакомиться с афишей кинотеатра можно здесь.
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На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU