В рязанские суды за три месяца пытались пронести более тысячи единиц оружия
Приставы изъяли у посетителей 65 единиц огнестрельного оружия
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За первый квартал 2019 года судебные приставы пресекли более тысячи попыток проноса запрещенных предметов в здания судов, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.
У посетителей было изъято 65 единиц огнестрельного оружия, три единицы газового и травматического оружия, 1 061 единица боеприпасов и 168 единиц запрещенных предметов.
«Все запрещенные предметы были обнаружены своевременно, чрезвычайных происшествий в судах не допущено», — говорится в сообщении пресс-службы.
ИСТОЧНИК KP.RU