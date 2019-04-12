В рязанские суды за три месяца пытались пронести более тысячи единиц оружия

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-12T09:01:04+03:00

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За первый квартал 2019 года судебные приставы пресекли более тысячи попыток проноса запрещенных предметов в здания судов, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

У посетителей было изъято 65 единиц огнестрельного оружия, три единицы газового и травматического оружия, 1 061 единица боеприпасов и 168 единиц запрещенных предметов.

«Все запрещенные предметы были обнаружены своевременно, чрезвычайных происшествий в судах не допущено», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU