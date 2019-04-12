Рязанский предприниматель «по-черному» нарубил деревьев на миллион

СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-12T09:08:25+03:00

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В Касимовском лесничестве заметили незаконную рубку 65 кубометров деревьев. Ущерб превысил 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Подозрение пало на 50-летнего предпринимателя, у которого было разрешение на заготовку древесины на соседнем участке. Тот факт, что там и в окрестностях орудовали одни и те же рабочие, подтверждался анализом протекторов шин, спилов пеньков (по ним можно узнать, какой использовался инструмент) и показаниями местных жителей. Причем сами лесорубы, имея на руках план работ, не знали о наличии или отсутствии разрешения у начальника.

Против организатора незаконной деятельности возбудили уголовное дело по статье с самым жестким наказанием в виде лишения свободы до 7 лет с крупным штрафом.

Автомобили опознавали по протекторам, инструменты - по спилам. Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU