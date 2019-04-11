2019-04-11T18:21:34+03:00
Происшествия

Ряжский насильник предстанет перед судом

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazan.sledcom.ruФото: ryazan.sledcom.ru
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Завершено расследование дела об изнасиловании в городе Ряжске. После утверждения обвинительного заключения оно было передано в суд.

Напомним, преступление произошло 24 декабря 2018 года. 24-летний житель райцентра напал на 55-летняя женщину, которая шла на работу, и затащил ее в заброшенное кафе. Там он, угрожая убийством, изнасиловал свою жертву и совершил «иные действия сексуального характера».

Задержать и заключить предполагаемого насильника под стражу удалось в достаточно короткий срок. Сначала он отнекивался, но собранные доказательства заставили его во всем признаться.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, по статьям 131 и 132 УК РФ обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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