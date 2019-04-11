Рязанский минтранс не хотел освещать дорогу в Путятинском районе, но суд заставил

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-11T18:00:24+03:00

Региональные чиновники в течение 26 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения

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Шацкий районный суд удовлетворил иск прокурора Путятинского района к региональному министерству транспорта, сообщает пресс-служба райсуда.

Иск был мотивирован результатами прокурорской проверки. Прокуроры установили, что участок автомобильной дороги Путятино — Воршево, проходящий по селу Воршево, а также участок в 100 метров за пределами населенного пункта, не оборудованы стационарным электрическим освещением.

Несмотря на то, что указанные нарушения создают реальную опасность для жизни и здоровью участников дорожного движения, представитель минтранса просил суд не удовлетворять требования прокурора.

Изучив все материалы дела, суд обязал министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области в течение 26 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU