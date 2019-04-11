2019-04-11T18:00:24+03:00
Общество

Рязанский минтранс не хотел освещать дорогу в Путятинском районе, но суд заставил

Региональные чиновники в течение 26 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шацкий районный суд удовлетворил иск прокурора Путятинского района к региональному министерству транспорта, сообщает пресс-служба райсуда.

Иск был мотивирован результатами прокурорской проверки. Прокуроры установили, что участок автомобильной дороги Путятино — Воршево, проходящий по селу Воршево, а также участок в 100 метров за пределами населенного пункта, не оборудованы стационарным электрическим освещением.

Несмотря на то, что указанные нарушения создают реальную опасность для жизни и здоровью участников дорожного движения, представитель минтранса просил суд не удовлетворять требования прокурора.

Изучив все материалы дела, суд обязал министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области в течение 26 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ряжский насильник предстанет перед судом
Рязанский предприниматель незаконно рубил лес
Три рязанские реки этой весной поставили рекорд
В Кадомском районе ввели особый противопожарный режим
Дни инноваций ВДВ проходят в Рязани
В Рязани прошли акции в поддержку Геннадия Зюганова
И.о. ректора Рязанского госуниверситета назначат в течение декады
Из окна на пятом этаже в Рязани выпал 16-летний подросток
На окраине Рязани появится два проезда
На Рязань идет сильный ветер – обещает прогнать дожди
Наступившей весной в Рязани высадят сотни тысяч цветов
В Рязанской области могут создать Дом ремесленника
Рязанец, торгующий мясом, скрыл налоги на 900 тысяч рублей
В рязанской квартире без отопления произошел пожар – теперь здесь полностью перекрыли и газ
Единороссы Рязанской области примут участие в субботниках
В Рязани умерла Ольга Товпеко, лучший преподаватель школы искусств России
В рязанском Лесопарке нашли закопанную живьем собаку с петлей на шее
Рязань резко поднялась в рейтинге протестной активности
Пожилой пьяный рязанец на «семерке» сбил пешехода
В Рязани «Тотальный диктант» пройдет на трех площадках
За месяц в Рязанской области заблокировали около 500 автомобилей Яндекс.Такси
Компания «Мармакс» начала строительство первого жилого квартала с собственным парком
Администрация Рязани подала иск против бывшего мэра и фирмы его супруги
Остановку на центральной площади Рязани 15 апреля перенесут
Рязанская полиция ищет пострадавших вкладчиков закрытого кооператива
Семь рязанских фонтанов готовят к запуску до начала мая
Разводной мост через Оку по дороге на Старую Рязань снова открыт
Рязанцы наблюдали первую весеннюю радугу над центром города