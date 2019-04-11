Рязанский предприниматель незаконно рубил лес

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-11T17:45:44+03:00

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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» раскрыли незаконную рубку леса в Токаревском участковом лесничестве. По предварительной информации, ущерб составил более одного миллиона рублей – сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию обратились лесники, которые сообщили, что обнаружена незаконная делянка. На рубку деревьев на этом участке никто документов не оформлял, но было заготовлено 65 кубометров древесины. Полицейские проанализировали следы шин, обнаруженных на месте преступления и в окрестностях. Они выяснили, что работники, нанятые местным предпринимателем, рубили лес и на соседних делянках, у принадлежащего ему транспорта были такие же протекторы. Эти сведения подтвердились и в ходе опроса. Также стал понятно, что предприниматель не сообщал работникам, есть у него разрешение на рубку леса или нет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом от трехсот тысяч до полумиллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU