Дни инноваций ВДВ проходят в Рязани

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-11T17:04:01+03:00

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В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова в течение 2 дней пройдет тематическая выставка «День инноваций Воздушно-десантных войск». Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

Для участия в выставке уже заявлено 67 организаций. В музее вооружения и военной техники (г. Рязань, ул. Военных автомобилистов, д. 12) развернуты экспозиции высокотехнологичных разработок с элементами искусственного интеллекта в сфере робототехники, средств выживания в экстремальных условиях Арктики. А также инновационные проекты в сфере технологий двойного назначения. Они разработаны десантниками совместно с учеными из гражданского сектора экономики. Лучшие работы будут отобраны на форум «Армия-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU