2019-04-11T16:50:24+03:00
Политика

В Рязани прошли акции в поддержку Геннадия Зюганова

Коммунисты собрались на пикеты во всех районах облцентра
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11 апреля в Москве проходит очередное заседание суда в политическом противостоянии лидера КПРФ Геннадия Зюганова и олигарха Олега Дерипаски. Накануне заседания в каждом регионе состоялись массовые протестные мероприятия, и Рязань не осталась в стороне: 10 апреля силами коммунистов и комсомольцев во всех районах города прошли пикеты в защиту Геннадия Зюганова. В них принимали участие секретари обкома, депутаты-коммунисты, руководители и активисты общественных организаций, и другие товарищи.

– Объявив войну Зюганову, Дерипаска и стоящие за ним структуры должны реально осознавать, что вызов брошен всей партии, всему народно-патриотическому движению,– говорят рязанские коммунисты. – Власть и общество должны знать, что лидер КПРФ, осуждая передачу Западу контроля над стратегических активами страны, выражает мнение всех коммунистов и большинства населения страны.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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