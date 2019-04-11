На окраине Рязани появится два проезда

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-11T16:01:11+03:00

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Члены городской топонимической комиссии побывали на месте будущих проездов – в нее поступило обращение от горадминистрации. Чиновники просят присвоить наименования новым элементам улично-дорожной сети в микрорайоне Дягилево. Об этом сообщает сайт гордумы Рязани.

Предполагается, что на окраине областного центра появятся 1-ый и 2-ой Мушковатовские проезды. Они будут располагаться между улицами Мушковатовской и Березняковской, и проездами: 3-ий Базарный и 1-ый Почтовый.

Окончательное мнение по наименованию улиц выскажет городская топонимическая комиссия, заседание которой состоится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU