2019-04-11T15:57:08+03:00
Общество

На Рязань идет сильный ветер – обещает прогнать дожди

Солнце же пока будет выглядывать по настроению
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 12 апреля.

По информации синоптиков, в пятницу в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь пройдет не везде и небольшой, но местами обещают и умеренный.

Температура воздуха ночью +3…+8ºС, днем прогреет до +6…+11ºС, а местами по области столбики термометров поднимутся и вовсе до +15ºС.

Ветер же усиливается: будет дуть северо-восточный, 6-11 м/с, однако уже в середине четверга 11 апреля, он начал усиливаться – местами порывы и до 12-17 м/с. Такое же поведение ветра обещают и в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ряжский насильник предстанет перед судом
Рязанский минтранс не хотел освещать дорогу в Путятинском районе, но суд заставил
Рязанский предприниматель незаконно рубил лес
Три рязанские реки этой весной поставили рекорд
В Кадомском районе ввели особый противопожарный режим
Дни инноваций ВДВ проходят в Рязани
В Рязани прошли акции в поддержку Геннадия Зюганова
И.о. ректора Рязанского госуниверситета назначат в течение декады
Из окна на пятом этаже в Рязани выпал 16-летний подросток
На окраине Рязани появится два проезда
Наступившей весной в Рязани высадят сотни тысяч цветов
В Рязанской области могут создать Дом ремесленника
Рязанец, торгующий мясом, скрыл налоги на 900 тысяч рублей
В рязанской квартире без отопления произошел пожар – теперь здесь полностью перекрыли и газ
Единороссы Рязанской области примут участие в субботниках
В Рязани умерла Ольга Товпеко, лучший преподаватель школы искусств России
В рязанском Лесопарке нашли закопанную живьем собаку с петлей на шее
Рязань резко поднялась в рейтинге протестной активности
Пожилой пьяный рязанец на «семерке» сбил пешехода
В Рязани «Тотальный диктант» пройдет на трех площадках
За месяц в Рязанской области заблокировали около 500 автомобилей Яндекс.Такси
Компания «Мармакс» начала строительство первого жилого квартала с собственным парком
Администрация Рязани подала иск против бывшего мэра и фирмы его супруги
Остановку на центральной площади Рязани 15 апреля перенесут
Рязанская полиция ищет пострадавших вкладчиков закрытого кооператива
Семь рязанских фонтанов готовят к запуску до начала мая
Разводной мост через Оку по дороге на Старую Рязань снова открыт
Рязанцы наблюдали первую весеннюю радугу над центром города