На Рязань идет сильный ветер – обещает прогнать дожди

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-11T15:57:08+03:00

Солнце же пока будет выглядывать по настроению

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 12 апреля.

По информации синоптиков, в пятницу в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь пройдет не везде и небольшой, но местами обещают и умеренный.

Температура воздуха ночью +3…+8ºС, днем прогреет до +6…+11ºС, а местами по области столбики термометров поднимутся и вовсе до +15ºС.

Ветер же усиливается: будет дуть северо-восточный, 6-11 м/с, однако уже в середине четверга 11 апреля, он начал усиливаться – местами порывы и до 12-17 м/с. Такое же поведение ветра обещают и в пятницу.

ИСТОЧНИК KP.RU