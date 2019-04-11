Наступившей весной в Рязани высадят сотни тысяч цветов
Город начнут украшать через пару недель
.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Рязань готовится к наступлению настоящей весны: в теплицах Дирекции благоустройства города последние деньки теснится рассада цветов. Но терпеть этим малышам осталось недолго – начать высаживать их планируют уже через две недели, сообщил телеканал ТКР.
На клумбах и газонах герань будет цвести все лето, а для обрамления этих ярких цветов по краям посадят более сдержанную по оттенку клению. В центре Рязани к первомайским праздникам традиционно появятся тюльпаны, а вместе с ними – три вида виолы. В общей сложности улицы областного центра в этом году украсят более 400 тысяч цветов.
ИСТОЧНИК KP.RU