В Рязанской области могут создать Дом ремесленника
В министерстве экономического развития состоялся круглый стол по проблемам и перспективам ремесленной деятельности
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В Рязанской области могут создать Дом ремесленника, сообщает региональное министерство экономического развития. Этот вопрос подняли в минэкономе на недавнем круглом столе по проблемам и перспективам ремесленной деятельности.
Кроме того, на круглом столе рассмотрели вопросы участия ремесленников в ярмарках и фестивалях Москвы и Рязанской области, механизмы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Отметим, что на улице Соборной у кремля уже действует «Ремесленный дом Рязани», основной целью которого является сохранение и развитие народных промыслов и ремесел региона.
ИСТОЧНИК KP.RU