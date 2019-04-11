2019-04-11T12:56:31+03:00
Происшествия

Рязанец, торгующий мясом, скрыл налоги на 900 тысяч рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего рязанца, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель, торговал мясом в магазинах, и применял единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

В июле-сентябре 2017 года он выполнял работы, не подпадающие под указанный специальный налоговый режим, но облагаемые налогом на добавленную стоимость. Получив за свою деятельность 5 млн 975 тысяч рублей, мужчина не уплатил налог с полученного дохода (НДС) на сумму более 911 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наступившей весной в Рязани высадят сотни тысяч цветов
В Рязанской области могут создать Дом ремесленника
В рязанской квартире без отопления произошел пожар – теперь здесь полностью перекрыли и газ
Единороссы Рязанской области примут участие в субботниках
В Рязани умерла Ольга Товпеко, лучший преподаватель школы искусств России
В рязанском Лесопарке нашли закопанную живьем собаку с петлей на шее
Рязань резко поднялась в рейтинге протестной активности
Пожилой пьяный рязанец на «семерке» сбил пешехода
В Рязани «Тотальный диктант» пройдет на трех площадках
За месяц в Рязанской области заблокировали около 500 автомобилей Яндекс.Такси
Компания «Мармакс» начала строительство первого жилого квартала с собственным парком
Администрация Рязани подала иск против бывшего мэра и фирмы его супруги
Остановку на центральной площади Рязани 15 апреля перенесут
Рязанская полиция ищет пострадавших вкладчиков закрытого кооператива
Семь рязанских фонтанов готовят к запуску до начала мая
Разводной мост через Оку по дороге на Старую Рязань снова открыт
Рязанцы наблюдали первую весеннюю радугу над центром города