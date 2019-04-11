Рязанец, торгующий мясом, скрыл налоги на 900 тысяч рублей
В отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего рязанца, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, индивидуальный предприниматель, торговал мясом в магазинах, и применял единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
В июле-сентябре 2017 года он выполнял работы, не подпадающие под указанный специальный налоговый режим, но облагаемые налогом на добавленную стоимость. Получив за свою деятельность 5 млн 975 тысяч рублей, мужчина не уплатил налог с полученного дохода (НДС) на сумму более 911 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU