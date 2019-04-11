В рязанской квартире без отопления произошел пожар – теперь здесь полностью перекрыли и газ

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-11T12:45:52+03:00

Пока хозяин спивается окончательно, соседи в панике ищут спасения для себя

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В Пронском районе в ночь на среду, 10 апреля, произошел пожар, сообщает издательство «Пресса». Огонь возник в Новомичуринске – в квартире многоэтажки на улице Волкова. По предположению пожарных, первым загорелся диван.

Справились с возгоранием быстро, а вот вонью соседи потом «наслаждались» еще долго. И это не первая проблема с обитателем двухкомнатной квартиры на первом этаже – молодой человек пьет, устраивает попойки с друзьями, те, разумеется, шумят. В квартире тем временем скапливается грязь, плодятся клопы и тараканы. Соседи обращались куда могли, но проку? Жилье-то приватизировано.

В нем, кстати, почти ничего не осталось: еще осенью, до начала отопительного сезона, хозяин сдал на металлолом ванну и… чугунные батареи. Продал и газовую плиту.

Утром 10 апреля, после пожара, на место прибыли и газовщики: в целях безопасности газовую трубу вообще заварили.

ИСТОЧНИК KP.RU