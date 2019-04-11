Единороссы Рязанской области примут участие в субботниках

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-11T12:10:17+03:00

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13 апреля в рамках партпроекта «Чистая страна» состоится первый субботник «Единой России». Всего же экологические акции, которые охватят 85 субъектов и 962 муниципалитета по всей стране, будут проводиться в течение апреля-мая. Об этом сообщил федеральный координатор партпроекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

– В субботниках «Единой России» ожидается участие свыше 900 тысяч человек, в том числе 31 тысяча представителей депутатского корпуса партии всех уровней, – заявил он.

По словам Владимира Бурматова, в настоящее время к партпроекту «Чистая страна» уже присоединились 600 общественных экологических и волонтерских организаций. Все они также примут участие в субботниках.

Ранее парламентарий подчеркивал, что задача таких мероприятий – не только прибраться после зимы, но и привлечь внимание к проблемам экологии и защиты окружающей среды, в том числе, борьбе с несанкционированными свалками и хаотичными завалами мусора.

– Все районы Рязанской области присоединились к организации субботников в рамках партпроекта «Чистая страна». У нас составлен график проведения данных экологических акций. В них примут участие почти 26 тысяч человек, в том числе более 1600 членов фракции «Единая Россия» в представительных органах местного самоуправления, – отметил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Алексей Просянников.

Он добавил, что также в регионе проводятся традиционный весенний месячник благоустройства, обозначены дни общегородских, общемуниципальных субботников.

– На субботниках партийцы благоустроят детские и спортивные игровые площадки, очистят от мусора и прелой листвы дворовые территории и общественные пространства, в том числе обелиски и памятники, места захоронений воинов, павших в Великой Отечественной войне и локальных войнах, места массового отдыха жителей, – пояснил Алексей Просянников.

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ИСТОЧНИК KP.RU