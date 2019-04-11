В Рязани умерла Ольга Товпеко, лучший преподаватель школы искусств России
9 апреля скончалась преподаватель рязанской Детской школы искусств №7 Ольга Товпеко, сообщает региональное министерство культуры.
«Ушел из жизни замечательный человек и преподаватель, оставивший заметный след в культурной жизни Рязанской области. Министерство культуры и туризма Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким. Память об Ольге Вениаминовне навсегда останется в сердцах ее учеников, коллег и друзей», — говорится в сообщении.
СПРАВКА «КП»
Ольга Вениаминовна Товпеко родилась в Рязани 21 апреля 1979 года.
Окончила Рязанское музыкальное училище имени Пироговых, Рязанский филиал Московского государственного института культуры, Международный университет бизнеса и управления.
Ольга Вениаминовна Товпеко 13 лет преподавала народное пение в Детской школе искусств №7 города Рязани, являлась руководителем Образцового коллектива Рязанской области фольклорного ансамбля «Горница».
В 2015 году Ольга Вениаминовна Товпеко стала победителем Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», учрежденного Министерством культуры РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU