2019-04-11T12:17:20+03:00
Звезды

В Рязани умерла Ольга Товпеко, лучший преподаватель школы искусств России

Министерство культуры выразило соболезнования родным и близким покойной
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Фото: министерство культуры и туризма Рязанской области.Фото: министерство культуры и туризма Рязанской области.
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9 апреля скончалась преподаватель рязанской Детской школы искусств №7 Ольга Товпеко, сообщает региональное министерство культуры.

«Ушел из жизни замечательный человек и преподаватель, оставивший заметный след в культурной жизни Рязанской области. Министерство культуры и туризма Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким. Память об Ольге Вениаминовне навсегда останется в сердцах ее учеников, коллег и друзей», — говорится в сообщении.

СПРАВКА «КП»

Ольга Вениаминовна Товпеко родилась в Рязани 21 апреля 1979 года.

Окончила Рязанское музыкальное училище имени Пироговых, Рязанский филиал Московского государственного института культуры, Международный университет бизнеса и управления.

Ольга Вениаминовна Товпеко 13 лет преподавала народное пение в Детской школе искусств №7 города Рязани, являлась руководителем Образцового коллектива Рязанской области фольклорного ансамбля «Горница».

В 2015 году Ольга Вениаминовна Товпеко стала победителем Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», учрежденного Министерством культуры РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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