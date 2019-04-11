Рязань резко поднялась в рейтинге протестной активности

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-11T11:19:53+03:00

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Институт региональной экспертизы представил очередной рейтинг протестной активности в России – на этот раз за март.

Уровней активности в рейтинге четыре: высокий, относительно высокий, умеренный и низкий. И если раньше Рязанской области присуждали низкий уровень, то в начале весны – уже умеренный: с 81 места списка регион перескочил сразу на 48.

При составлении рейтинга эксперты учитывают массу факторов, в том числе – число участников протестных акций.

Так что скачек Рязани, в том числе, произошел из-за акций местного отделения КПРФ: в начале весны коммунисты заметно активизировались, проведя сразу несколько митингов, и не только в облцентре. На эти акции, кстати, пришло немало молодежи.

С зеленой зоны наш регион перешел в желтую.

ИСТОЧНИК KP.RU