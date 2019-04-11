Пожилой пьяный рязанец на «семерке» сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-11T10:22:29+03:00

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10 апреля около 20:50 в селе Напольное Сараевского района сбили пешехода, сообщает пресс-служба рязанского УГИБДД.

Авария произошла на улице Центральной. 72-летний житель района на автомобиле «LADA 2107» превысил скорость, не справился с управлением и наехал на мужчину, идущего по обочине. 56-летний пешеход в итоге с травмами отправлен в больницу.

Водитель же, как оказалось, был пьян – у него обнаружили 0,936 мг/л алкоголя на литр выдыхаемом воздуха.

Кроме этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Еще в 16 авариях пострадали лишь автомобили. Инспекторы поймали 7 пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU