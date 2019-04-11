За месяц в Рязанской области заблокировали около 500 автомобилей Яндекс.Такси

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-11T09:23:58+03:00

В регионе к сервису такси подключены 3 260 машин

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За месяц в Рязанской области заблокировали 496 автомобилей Яндекс.Такси, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. Из них без разблокировки остались 144 машины.

Всего в регионе количество транспортных средств, используемых партнерами сервиса для перевозки пассажиров, подключенных к сервису Яндекс.Такси — 3 260 автомобиля. Количество транспортных средств, выполнивших один или более заказ в календарном месяце – 923 автомобилей.

СПРАВКА «КП»

Заблокировать такси могут, если водитель допустил одно из нарушений:

- не соблюдает стандарты сервиса и правила поведения в сложных ситуациях;

- не приехал по адресу или уехал с другим пассажиром;

- обманул пассажира при расчете;

- приехал на заказ с посторонним человеком в машине;

- прислал операторам фотоконтроля плохие фотографии: темные, нечеткие, засвеченные, сделанные не по порядку или с пропуском необходимых ракурсов автомобиля.

Во всех этих случаях первое нарушение грозит водителю строгим предупреждением или блокировкой на 12 часов. Начиная со второго, Яндекс.Такси закрывает доступ к заказам на сутки, а после четвертого — уже на целых 48 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU