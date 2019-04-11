Компания «Мармакс» начала строительство первого жилого квартала с собственным парком

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-11T09:10:28+03:00

Здесь высадят деревья для разных сезонов, чтобы жители чувствовали настроение каждого времени года

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Застройщики России все больше внимания уделяют озеленению города: сохраняют лесопарковые зоны, благоустраивают парки и скверы, высаживают в своих дворах разные виды кустарников и деревьев. В Рязани компания «Мармакс» стала первой, кто разработал концепцию двор-парк.

– Парковый квартал «Голландия» – новое городское пространство. Мы всегда стремимся реализовать принципы органичного развития города в наших проектах – от клубного дома премиум-класса «Легенда Горького», где мы благоустроили сквер, до современного паркового квартала «Голландия», – рассказали представители компании «Мармакс».

По проекту девелопера в квартале планируется создать парк площадью более 1 га с аллеями для прогулок, детскими и спортивными площадками, местами для отдыха и работы на свежем воздухе.

– Наша компания всегда уделяет особое внимание внутренней территории комплексов. Проект «Голландия» не стал исключением. В частном парке квартала будут высажены деревья для разных сезонов, например, хвойные для зимы, клены для яркой осени, вишни и несколько сортов яблонь для весенне-летнего сезона. Жители комплекса всегда будут чувствовать настроение каждого времени года, – отметили в пресс-центре компании.

Парковый квартал будет сформирован из двух домов переменной этажности – 10 и 12 этажей, планировочные решения которых отвечают потребностям современных жителей Рязани.

Для автовладельцев предусмотрен просторный подземный паркинг и вместительные келлеры для хранения сезонных вещей.

Подробнее о бронировании и покупке квартиры в парковом квартале «Голландия» можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU