Администрация Рязани подала иск против бывшего мэра и фирмы его супруги

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-11T09:21:00+03:00

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Администрация Рязани обратилась в областной арбитражный суд с иском к бывшему мэру, ныне депутату городской думы, Олегу Шишову о взыскании крупной задолженности. В тексте заявления утверждается, что он как индивидуальный предприниматель не заплатил арендную плату на 19,4 миллиона рублей. Еще 1,5 миллиона рублей – это пени за просрочку.

Долг копился с июня 2017 года. Как и у ООО «Спецавтобаза по уборке города Рязани», руководителем и учредителем которой является супруга экс-мэра Елена Шишова. С этого юридического лица городские власти рассчитывают взыскать около 6,8 миллиона рублей с той же формулировкой – «задолженность по арендной плате» (сам объект имущества, как и в первом случае, не называется).

Не позднее 29 апреля ответчики должны представить в суд пакет документов, в том числе отзыв на исковое заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU