Остановку на центральной площади Рязани 15 апреля перенесут
На площади Ленина в Рязани с 15 апреля и до окончания майских праздников будет перенесена остановка автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, движущихся в сторону улицы Соборной. Это необходимо, чтобы транспорт не мешал возведению, а затем демонтажу праздничных трибун.
Весь пассажирский транспорт, движущийся по площади Ленина со стороны Первомайского проспекта, будет останавливаться не напротив сквера, а между памятником Ленину и Торговыми рядами за пешеходным переходом. Границы новой остановки будут обозначены временным знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», сообщает пресс-служба администрации Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU