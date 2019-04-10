Остановку на центральной площади Рязани 15 апреля перенесут

СЕГОДНЯ 21:35 2019-04-10T21:35:03+03:00

Перенос нужен для того, чтобы транспорт не мешал установке праздничных трибун

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На площади Ленина в Рязани с 15 апреля и до окончания майских праздников будет перенесена остановка автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, движущихся в сторону улицы Соборной. Это необходимо, чтобы транспорт не мешал возведению, а затем демонтажу праздничных трибун.

Весь пассажирский транспорт, движущийся по площади Ленина со стороны Первомайского проспекта, будет останавливаться не напротив сквера, а между памятником Ленину и Торговыми рядами за пешеходным переходом. Границы новой остановки будут обозначены временным знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», сообщает пресс-служба администрации Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU