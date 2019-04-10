2019-04-10T20:51:07+03:00
Общество

Семь рязанских фонтанов готовят к запуску до начала мая

Вода в них будет ежедневно очищаться, а два раза в месяц – меняться
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Готовый к запуску фонтан на площади ЛенинаГотовый к запуску фонтан на площади ЛенинаФото: Владимир ФРОЛОВ
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Сотрудники рязанской Дирекции благоустройства города завершили очистку и промывку фонтанов, подготовив их к летнему сезону. Мероприятия по заполнению водой прошли на 7 объектах, в том числе на центральных площадях. В ближайшие дни будет проведен их пробный запуск, сообщает пресс-служба городской администрации. Начало постоянной работы фонтанов запланирована к празднику 1 мая.

Фонтаны будут работать ежедневно все лето и начало осени. Очистка воды в них должна будет производиться ежедневно, а полная замена – два раза в месяц.

Всего в Рязани будут действовать 7 муниципальных фонтанов – по два на площадях Ленина и Лыбедском бульваре (у цирка и с фигурами лосей), по одному на площадях Театральной, Победы и Соборной. О дате запуска фонтана на Московском шоссе перед будущим Дворцом бракосочетания (бывшим киноконцертным комплексом) сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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